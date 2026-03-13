Condividi "Spettacolo musicale “Voci e musiche sotto la Croce” a Ispica" sui social

Ispica – Si svolgerà ad Ispica, Domenica 15 marzo alle ore 18, nella Basilica di Santa Maria Maggiore lo spettacolo di musica, canto e scene dal vivo dal titolo: “Voci e Musiche sotto la Croce”

Uno spettacolo che vede protagonista l’arte nelle sue varie forme:

il canto, con la “Corale Libere Armonie”, diretta dal maestro Giuseppe Iozzia e il contributo dei soprani solisti Carmela Scivoletto e Angelica Roppo Valente; la musica, con “l’orchestra di fiati Santa Cecilia”, diretta dal maestro Marco Salvaggio; e il teatro, con le drammatizzazioni a cura dell’associazione Fazzoletti Rossi, con la direzione artistica dell’autore dei testi Peppe Galfo, che sarà anche la voce narrante dello spettacolo.

Lo spettacolo, voluto ed approvato anche dall’attuale parrocco della Basilica di Santa Maria Maggiore, don Antonio Forgione, ripercorre i momenti salienti della Passione di Cristo, e vuole offrire spunti di riflessione sulle fragilità dell’uomo di oggi, soprattutto nel momento storico così delicato e incerto che stiamo vivendo.

Al tempo stesso, vuole farsi portavoce di un messaggio di speranza: la morte non è la fine del tutto, il sacrificio della propria esistenza puó trasformarsi in un grande gesto di amore verso altre vite.

Lo spettacolo ha infatti un significato profondamente concreto e solidale: è dedicato a Salvatore Lorefice, un giovane ispicese scomparso prematuramente, lasciando increduli, familiari ed amici.

Familiari ed amici che, a fronte di un dolore così grande, hanno voluto e saputo reagire con varie iniziative, ed in memoria del quale è iniziata qualche anno fa una raccolta fondi per l’acquisto di una termoculla da donare al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Questa finalità benefica ha riunito, in un’unica grande rete, associazioni diverse tra loro:

associazione “Noi per Salvatore” di Ispica, associazione “Nati per Crescere” di Ragusa, associazione “Il Dono di Francesco” di Ispica ed il “Rotaract”, sezione Ispica-Pozzallo.

La raccolta fondi è partita nel 2023 ad opera dell’associazione sportiva ispicese“Ispica Football Club” ed è continuata lo scorso dicembre con la “Tombolata di beneficenza” organizzata sempre dall’associazione “Ispica Football club” e con i concerti natalizi della “Corale Libere Armonie”.

Domenica sera, anche il pubblico presente allo spettacolo, potrà diventare un tassello di questo grande mosaico di solidarietà, offrendo un contributo libero e spontaneo.

© Riproduzione riservata