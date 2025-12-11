Spettacolo su Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta a Ragusa

Ragusa -Venerdì 12 dicembre alle 21:30 lo spettacolo di Teatro concerto”Libellula Nera” al The Globe Arci Ragusa, in via Spampinato 12, dedicato alle figure di Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta.

“Libellula Nera” è una performance teatrale e musicale, un recital, un viaggio in Sicilia attraverso due voci tra le più poetiche e autentiche di questa terra. Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta.

Un racconto di un pezzo di storia della nostra migliore cultura popolare: il poeta dei canti di lavoro e di protesta che parla di Rosa con passione e sguardo ardente, e lì vicino la donna, la cantante che più e meglio di altri ha rappresentato la Sicilia e la voglia di combattere le avversità della vita e della storia cadendo spesso, ma sempre risalendo.

Mentre Buttitta parla, con la voce di Salvatore Tringali, Rosa canta con la voce di Santinella Ferla, in siciliano verace, le sue dure, spesso memorabili canzoni. Con Tino Nastasi alla chitarra e Salvo Muscarà improvvisazione pittorica.

