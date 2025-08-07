Spiagge vuote, Alessandro Gassmann contro i costi degli stabilimenti balneari: «Avete un po’ esagerato. Abbassate i prezzi e le cose andranno meglio»

L'attore ha pubblicato un post su Instagram scegliendo come canzone L'estate sta finendo dei Righeira
di Redazione
Roma – «Forse avete un po’ esagerato». L’aumento dei costi per lettini e ombrelloni causa sempre più polemiche in Italia. A rivolgersi agli «amici gestori di stabilimenti balneari» è Alessandro Gassmann, che decide di schierarsi pubblicando un post su Instagram. L’attore a gennaio tornà in tv dove sarà il nuovo volto di Guido Guerrieri, il malinconico e ironico avvocato ideato da Gianrico Carofiglio. Intanto si esprime su uno dei temi più dibattuti nel Paese.
Cosa ha detto – «Leggo che la stagione non sta andando bene bene». Gassmann commenta così le ultime notizie emerse sulle spiagge vuote e alcune località balneari che sono in crisi di turismo estivo. La sua riflessione: «Secondo voi perchè? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?». Un pensiero condiviso che molti ma che scritto da un attore del suo calibro sicuramente assume una risonanza maggiore. La foto scelta per il post è una spiaggia attrezzata vuota, la canzone “L’estate sta finendo” dei Righeira.
