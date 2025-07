Spose in lacrime a Modica. Saltano i matrimoni a Villa Chimera dopo incendio di contrada San Filippo

Modica – Il Vivaio Careno, la Cantina Frasca, Villa Chimera.

Sono le tre grandi aziende modicane vittime dell’incendio del 22 luglio in contrada San Filippo a Modica.

Danni per milioni di euro a fronte dei quali la politica modicana tace.

Tace anche la Protezione civile regionale, che non ha saputo mandare i canadair, mentre piangono le future spose che avevano prenotato il loro matrimonio a Villa Chimera, colpita dall’incendio per 500 mila euro di danni e incapace oggi di fare fronte ai matrimoni in programma.

Una situazione drammatica, con ripercussioni e danni a catena di notevole entità. Il titolare della sala trattenimenti di contrada San Filippo allarga le braccia, non può celebrare i matrimoni in calendario, mentre si moltiplicano i grazie ai tanti agricoltori che a bordo dei loro trattori hanno fatto un’opera di tagliafuoco per arginare le fiamme.

Sindaca e deputato regionale non hanno nulla da dire circa il ristoro delle aziende colpite e tace il vertice della Protezione civile regionale incapace di mandare un solo canadair a Modica.

