Spray al peperoncino, evacuata Ikea a Catania. Un uomo collassato

Catania – “L’aria era irrespirabile”, hanno spiegato alcuni clienti.

Ikea evacuata a Catania per uno spray al peperoncino. La notizia dello sgombero del centro commerciale svedese si è diffusa nel primo pomeriggio, scatenando sui social una serie di ipotesi, tra le quali un allarme bomba. I carabinieri invece fanno sapere che l’evacuazione dei clienti e del personale si è resa necessaria perché qualcuno ha utilizzato uno spray al peperoncino all’interno del grande magazzino, non è chiaro perché. Secondo i vigili del fuoco un uomo si è sentito male.

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