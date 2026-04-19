Spray al peperoncino spruzzato per errore scatena il panico da Ikea

Al negozio era in corso un pomeriggio dedicato al divertimento e alla creatività in collaborazione con Etna Comics.

Catania – L’uso improprio dello spray al peperoncino ha causato il panico ieri pomeriggio al negozio Ikea di Catania dove era in corso l’evento “Family Games Day” organizzato in collaborazione con “Etna Comics” destinato alle famiglie e ai bambini.

La bottiglietta, che qualcuno dei partecipanti aveva portato con sé, sarebbe caduta accidentalmente a terra. Qualcuno l’avrebbe raccolta e azionata per errore, spruzzando in aria la sostanza urticante. I partecipanti sono stati costretti ad allontanarsi. In un attimo il fuggi fuggi generale sotto gli occhi attoniti degli organizzatori. Il negozio è stato evacuato, come previsto dalle misure di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Comando provinciale di Catania e della stazione Plaia e alcune ambulanze del 118. Dalle visioni delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori hanno ricostruito che si è trattato solo di un incidente.

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