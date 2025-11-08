Spunta la prima neve sull’Etna

Catania – Le piogge degli ultimi giorni che si sono abbattute sulla provincia di Catania hanno riportato la neve sull’Etna, o perlomeno sulla sua parte sommitale. Le prime nevi sul vulcano più alto d’Europa si sono viste nei giorni passati e questa mattina coprono buona parte dell’area sommitale, fino a poco più giù dei 3mila metri di altezza. Nei giorni scorsi intanto è stata registrata una piccola attività esplosiva di cenere dalla zona sommitale, che ha avuto luogo per qualche ora.

