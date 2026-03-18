Condividi "Spunta un figlio segreto di Celentano. E Adriano replica: “Non sono tuo padre, sono tuo nonno”" sui social

Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto e a riverarlo è lo stesso rampollo Antonio Maria Segatori. Così dopo la notizia di un erede adottivo di Raffaella Carrà, adesso sarebbe la volta del cantautore milanese. La dichiarazione è stata fatta da Segatori nel corso di un’intervista esclusiva pubblicata sul numero di “Oggi” in edicola da domani.

La rivelazione

Si chiama Antonio Maria Segatori, ha 55 anni, è romano, e sarebbe il figlio segreto di Adriano Celentano. A rivelarlo è lo stesso erede in un’intervista esclusiva pubblicata sul numero di Oggi in edicola da domani. Una storia che sarebbe iniziata nel 1969 in uno studio di registrazione, tra il Molleggiato e l’allora diciassettenne Maria Luigia Biscardi. «Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito. A 55 anni sono pronto al terzo. Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano», dice al settimanale Antonio Maria Segatori, che ha affidato il caso agli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti, che hanno depositato a suo nome al Tribunale civile di Milano un ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità.

I precedenti

Maria Luigia Biscardi, madre di Segatori, conobbe Celentano nel 1967 quando era ancora minorenne per lavorare con lui, dopo essersi presentata al Cantagiro con il nome d’arte di Brenda Bisa. Due anni dopo, nel 1969, rimase incinta. «Adriano ha cominciato a corteggiarmi. Era il mio idolo e ho ricambiato le sue attenzioni. Ci incontravamo in sala registrazione, quando tutti se ne andavano», ha raccontato la diretta interessata ad Oggi. La donna sostiene che sia proprio il cantautore il padre di suo figlio, oggi 55enne: «Quando gli dissi che aspettavo un figlio lui cominciò a ignorarmi, il mio contratto col Clan venne chiuso con due anni d’anticipo e mi ritrovai a piedi, estromessa, fuori dal giro su cui avevo puntato tutte le mie carte». Già nel 1975, la donna presentò al tribunale di Roma un ricorso per il riconoscimento di paternità. Il procedimento fu poi archiviato dopo la mancata comparizione della donna. In quell’occasione Celentano – ricorda Oggi – reagì pubblicamente e in un’intervista definì Maria Luigia «una pazza», smentendo il suo racconto. Secondo Antonio Segatori, della vicenda si sarebbe occupato suo nonno avvocato che all’epoca potrebbe aver raggiunto un accordo con i legali del cantante: «In ogni caso – dice – ciò che ha firmato mio nonno non mi riguarda. La mia richiesta di paternità è imprescrittibile». Il giudice potrà valutare eventuali accertamenti biologici, compreso il test del Dna. «Non lo faccio per soldi», dice Segatori ad Oggi.

La risposta di Celentano

Il cantante non ha perso occasione per rispondere – con il suo fare ironico – alla dichiarazione di Antonio Maria Segatori. Con un post sul suo profilo Instagram Adriano Celentano si è rivolto al diretto interessato pubblicando un messaggio chiaro: «Caro Antonio mi dispiace contraddirti …

putroppo io non sono tuo padre … – si legge nel messaggio – La verità è che io sono tuo nonno!!!».

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