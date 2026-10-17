Condividi "Sta meglio la bambina svedese caduta dalla sedia e trasportata in elisoccorso a Catania" sui social

Catania – Cauto ottimismo per la bambina svedese che due giorni fa aveva tenuto con il fiato sospeso i sanitari e la comunità locale durante una vacanza a Giarratana.

La piccola, figlia di una famiglia di turisti in soggiorno nel paesino collinare, era caduta da una sedia, riportando una serie di traumi. Accompagnata all’ambulatorio di Giarratana, la bambina aveva manifestato una serie di convulsioni che lasciavano presagire una possibile perdita di coscienza.

La situazione aveva richiesto l’intervento immediato dei soccorritori del 118. Il medico presente sull’ambulanza aveva provveduto a stabilizzare la piccola paziente, valutando la necessità di un trasferimento urgente in una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata per la gestione del delicato quadro clinico.

Da qui la decisione di attivare l’elisoccorso. Nel giro di poco tempo l’elicottero era atterrato per consentire il trasferimento della bambina verso un ospedale di Catania, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

Dopo i momenti di forte apprensione vissuti dai genitori e dagli operatori sanitari coinvolti nelle operazioni di soccorso, nelle ultime ore sono arrivate notizie decisamente più rassicuranti. La piccola è vigile e il quadro clinico appare in netto miglioramento.

© Riproduzione riservata