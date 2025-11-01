Stadio Modica, Drago: ”Alla città restituiamo un bene moderno, non ci fermiamo qui”

Modica – Si rinnova il campo sportivo di contrada Caitina, intitolato a Pietro Scollo, storica figura legata al calcio modicano e simbolo di passione sportiva per intere generazioni. Dopo una lunga e articolata fase di ristrutturazione, il rinnovato impianto — cuore dello sport cittadino — torna finalmente a disposizione della comunità.

Durante la cerimonia di inaugurazione tenutasi oggi , l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago ha espresso con entusiasmo un messaggio di orgoglio e di prospettiva per la città:

«Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo e siamo ben felici adesso di poter vivere e condividere un momento così bello. Un impegno costante che abbiamo condotto con l’unico obiettivo di restituire alla nostra città un bene prezioso come il suo stadio. E non ci fermeremo qui, perché continueremo a lavorare affinché questa struttura sia sempre più bella e accogliente, per tutte le modicane e per tutti i modicani.»

La riapertura dello stadio segna un punto di svolta per lo sport modicano, con impianti rinnovati, sicurezza potenziata e una visione moderna che guarda al futuro.

Il progetto complessivo di riqualificazione è stato articolato in due “cluster” di intervento:

• il primo, dedicato al campo da calcio (manto erboso, spogliatoi e recinzioni), con un importo di 1.647.553,52 euro più un cofinanziamento comunale di 507.446,52 euro;

• il secondo, riservato alle attività di atletica leggera, con un investimento di 852.446,48 euro e un cofinanziamento comunale di 262.553,52 euro.

L’investimento complessivo ammonta a circa 3.270.000 euro, una cifra che testimonia la volontà dell’amministrazione di dotare la città di un’infrastruttura moderna, funzionale e aperta a più discipline sportive.

Domani, la nuova “Caitina” sarà subito teatro di una partita di cartello: un test importante per la struttura e per gli animi dei tifosi. A sfidarsi, per un curioso gioco del destino, saranno Modica e Vittoria, due storiche rivali, entrambe desiderose di tornare ai fasti di un tempo.

