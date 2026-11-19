Ragusa – Su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, il G.I.P. presso il Tribunale ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, nei confronti di un 34enne di nazionalità marocchina, gravemente indiziato, allo stato degli atti e nella presente fase del procedimento, nella quale non è stato ancora instaurato il contraddittorio, del reato di atti persecutori nei confronti di una donna, anche lei straniera, che aveva conosciuto durante un corso per l’apprendimento della lingua italiana. I due, dopo la conoscenza, hanno iniziato una breve relazione, interrotta poco dopo dalla donna, appena compresa la natura pericolosa e la morbosa gelosia dell’uomo. Da quel momento l’uomo ha iniziato a perseguitarla in vari modi, seguendola in tutti i suoi spostamenti, appostandosi nei pressi del luogo di lavoro, minacciandola di morte tramite messaggistica telematica e arrivando financo a danneggiare le autovetture di due amici della donna, soltanto per averli visti in compagnia della stessa.

Emblematici sono stati alcuni episodi avvenuti nel corso dell’estate come quando la vittima, inseguita per strada dall’uomo, che la voleva costringere a salire sulla sua autovettura, chiedeva aiuto a un passante per chiamare le Forze dell’Ordine, oppure quando la seguiva nuovamente per costringerla ad accettare in regalo un paio di scarpe e anche quando l’aggrediva per strada, al punto che la donna, per difendersi, ricorreva allo spray al peperoncino.

Tutti questi episodi hanno costretto la donna a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita, al punto da lasciare il lavoro, rinunciare alle uscite con gli amici, controllare ossessivamente la chiusura della porta di casa anche di notte e a sentirsi terrorizzata ad uscire di casa al calar della sera, fino a quando decideva di sporgere denuncia presso la Stazione di Marina di Ragusa che, dopo aver ricostruito i fatti denunciati, inoltravano un’informativa di reato alla Procura della Repubblica di Ragusa, che richiedeva e otteneva dal G.I.P. l’emissione del provvedimento cautelare eseguito dai militari dell’Arma.

Il soggetto arrestato, dopo le formalità di rito è stato quindi alla casa circondariale di Ragusa.

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