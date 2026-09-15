“Stanotte a Palermo”, la puntata di Alberto Angela sul capoluogo siciliano in programma a Natale

Palermo – Natale con Alberto Angela. Il programma Rai “Stanotte a” ha scelto Palermo per una puntata speciale che andrà in onda la sera del 25 dicembre di quest’anno. Il costo per le casse della Regione siciliana sarà di 80mila euro, frutto di una rimodulazione dei fondi già stanziati per portare la Sicilia sulle reti di mamma Rai nel biennio 2026/2027. È quanto emerge dalla delibera approvata dalla giunta di Renato Schifani l’11 settembre.

Ad aprile il governo regionale ha siglato una convenzione con la Rai da 4 milioni di euro in due anni: soldi che la Regione siciliana garantisce alla televisione di Stato in cambio di una serie di interventi promozionali all’interno di numerosi format e di iniziative sul territorio.

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