Stava riparando il tetto del capannone dai danni del maltempo il 32enne elisoccorso a Donnalucata

Scicli – È un 32enne tunisino, titolare dell’azienda di confezionamento dell’ortofrutta in contrada Spinello a Donnalucata, il ferito di ieri elisoccorso al Cannizzaro di Catania dopo una caduta da cinque metri di altezza dal tetto del capannone. L’incidente sul lavoro è avvenuto di fronte al mercato ortofrutticolo comunale di contrada Spinello, in un capannone che in passato era stato preso in affitto da una primaria azienda sciclitana operante nel mondo dell’ortofrutta e che di recente è passato di mano ai due fratelli tunisini che vivono a Marina di Ragusa e commercializzano prodotti ortofrutticoli biologici.

Il giovane imprenditore ha riportato ferite al volto e a entrambi i polsi, ma non è in pericolo di vita. Operato d’urgenza è ora convalescente.

