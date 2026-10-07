Stefania Corna, pallavolista morta a 35 anni

Bergamo – Il mondo del volley è in lutto. Stefania Corna, 35 anni, palleggiatrice bergamasca che ha giocato in Serie A e in Nazionale, è morta a 35 anni dopo una lunga malattia. Cresciuta nella Foppapedretti, ha vestito diverse maglie in Serie A, da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, ed esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3). Il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Stefania. I funerali avranno luogo nella Chiesa S. Giorgio M. in Boltiere (BG) venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.

«Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare – ha scritto il club di Scandicci in un comunicato -. La Savino Del Bene Volley piange la prematura scomparsa di Stefania Corna, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia di Scandicci, lasciando un ricordo che oggi torna ancora più forte. Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno condiviso con Stefania un pezzo di vita e di campo. Ciao Stefania, sarai sempre parte anche della nostra storia». Era sposata con il pallavolista Alejandro Rizo Gonzalez e dopo il ritiro dall’attività agonistica era diventata insegnante di inglese, facendo anche divulgazione sui social.

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