Stefania Petyx lascia “Striscia la Notizia” dopo 21 anni

Palermo – Stefania Petyx (Palermo, 1969) lascia “Striscia la Notizia” dopo 21 anni. A pochi giorni dalla diffusione della notizia che il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda il prossimo gennaio in prima serata, la giornalista annuncia l’addio.

“È stata una parte fondamentale della mia vita – scrive su Instagram – un luogo dove le storie entravano ogni giorno nella mia casa e nel mio cuore”. “Ho cercato di dar voce a chi non veniva ascoltato – prosegue la 56enne – di portare luce dove c’era buio, di raccontare la realtà senza filtri”.

Questa esperienza mi ha cambiata profondamente – rivela – ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò”.

Stefania Petyx non ha intenzione di appendere l’impermeabile giallo al chiodo. “Grazie a chi mi ha seguito, sostenuto, scritto, abbracciato nei momenti più difficili. Ci ritroviamo presto, con nuovi progetti”, conclude.

La giornalista palermitana è stata la prima inviata donna di “Striscia la Notizia”. La sua avventura è cominciata nel 2004. Smascherare ingiustizie, raggiri e cattiva amministrazione in Sicilia è stata la sua missione per 21 anni.

