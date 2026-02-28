Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti

Sanremo – Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il nome del conduttore dell’edizione successiva viene annunciato in diretta sul palco dell’Ariston. Stasera, durante la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti haufficializzato il passaggio di consegne a Stefano De Martino, che guiderà il Festival nel 2027. Un cambio di rotta nella comunicazione Rai: niente retroscena post‑festival o trattative lasciate filtrare nei mesi successivi, ma un’investitura pubblica, inserita nella scaletta della serata.

«Stasera ho un grande onore, vi posso ufficialmente annunciare che Stefano sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del festival», dice Carlo Conti abbracciando Stefano De Martino, seduto in prima fila. «Ricevere questo testimone da te è un onore grandissimo. Testa bassa e pedalare», dice il futuro conduttore di Sanremo, commosso.

«Senti gli applausi, sono tutti d’accordo», ha chiosato Conti.

Il ringraziamento di De Martino

«Voglio ringraziare te perché ricevere questo testimone è un onore, ricorderò per sempre la tua generosità. Ci sentiremo, non spegnere il telefono ma adesso è il momento di pedalare. Ciao Sanremo ci vediamo presto!»

