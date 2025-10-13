Stefano Guccione è il nuovo amministratore di Iblea Acque

Ragusa – È l’ingegnere Stefano Guccione il nuovo amministratore di Iblea Acque. I sindaci iblei hanno scelto in base all’esperienza specifica di Guccione in questo ambito e il suo curriculum è stato preferito a quello degli altri due candidati, ovvero l’ingegnere Giacomo Antronaco e il dott. Maurizio Miliziano. I pretendenti alla carica erano 29.

Classe 1970, laurea in ingegneria a Palermo con master in Bocconi, Guccione è stato direttore generale dell’Ato di Enna.

