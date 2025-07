Noto – Sting è a Noto per il matrimonio della figlia.

Qui, tra architetture dorate e scenari sospesi nel tempo, si celebreranno le nozze di Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting e attrice, con il compagno Maximillian Wright. Dopo Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez e Taormina per la luna di miele, l’Italia accoglie un nuovo sì internazionale, in un’estate che la consacra regina delle celebrazioni da copertina.

Classe 1982, attrice e regista, Fuschia Kate Sumner è la maggiore tra i sei figli di Sting. È nata dal primo matrimonio della rockstar con l’attrice Frances Tomelty, e ha un fratello, Joseph. Gli altri quattro figli – Brigitte Michael, Jake, Eliot Paulina e Giacomo Luke – sono nati dall’unione con la seconda moglie Trudie Styler. A differenza della sorellastra Eliot, che ha intrapreso la carriera musicale con il nome d’arte Coco, Fuschia ha seguito le orme materne, costruendosi una carriera nel mondo del cinema. Il futuro marito, Maximillian Wright, lavora come direttore creativo e la coppia ha già un figlio nato circa un anno fa.

Sulle nozze vige il massimo riserbo: la data precisa non è stata comunicata e sono in vigore accordi di riservatezza che rendono impossibile conoscere i dettagli ufficiali. Tuttavia, fonti locali suggeriscono che i festeggiamenti si svolgeranno proprio questo weekend, tra l’11 e il 12 luglio. E la location, in pieno stile celebrity wedding, non poteva che essere Noto, già scenario delle nozzze Ferragni-Fedez e delle feste di Madonna.

Non sarà un solo luogo a fare da cornice al matrimonio, ma un piccolo itinerario di bellezza e prestigio nella città barocca di Noto. La coppia avrebbe selezionato per l’occasione spazi iconici come Palazzo Nicolaci, con la sua elegante corte interna, e il Teatro Tina Di Lorenzo, fiore all’occhiello della cultura cittadina. A questi si aggiunge la Cantina Modica di San Giovanni, un’antica tenuta immersa nella campagna siciliana. Tre ambienti molto diversi ma legati da un’eleganza autentica, pronti ad accogliere ospiti internazionali (tra i nomi certi quelli di Eric Clapton e Shaggy) e momenti di festa, tra arte, musica e buon vino.

