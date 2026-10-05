Stipendi ai presidenti dei Liberi Consorzi, Dipasquale: La Schembari passerebbe a 9 mila euro al mese

Ragusa – Dopo la proposta dell’on. Giorgio Assenza di prevedere una indennità di carica per i presidenti dei Liberi Consorzi comunali, l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del Pd, torna sul tema.

“Non ho mai detto che le indennità dei presidenti dei Liberi Consorzi sarebbero state “raddoppiate” -afferma Nello Dipasquale-

Ho detto una cosa precisa: la norma prevede l’equiparazione dell’indennità dei presidenti dei Liberi Consorzi a quella dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. Quindi, nel caso di Ragusa, la sindaca di Comiso passerebbe dagli attuali 4.830 ai 9.660 euro lordi (+4.830), cioè all’indennità del sindaco di Ragusa.

Ed è proprio questo il punto.

Il Governo regionale e la maggioranza, insieme a chi ha spinto per il ritorno degli organi elettivi nei Liberi Consorzi, avevano raccontato ai siciliani che questa operazione sarebbe stata a “costo zero”: nessuna nuova spesa, nessun aggravio per gli enti.

Oggi, invece, si introduce un aumento delle indennità e si scarica il costo sui bilanci dei Liberi Consorzi, enti che avrebbero bisogno di risorse per strade, scuole, servizi e manutenzioni.

Il tema non è se una singola indennità raddoppi o meno. Il tema è che avevano promesso una riforma a costo zero e oggi presentano il conto ai siciliani.

Questo è inaccettabile”.

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