Stipendi ai presidenti dei Liberi Consorzi, Dipasquale: La Schembari passerebbe a 9 mila euro al mese

Dall'indennità di sindaco, 3 mila euro al mese, Schembari passerebbe a 9 mila euro al mese.
di Redazione
Ragusa – Dopo la proposta dell’on. Giorgio Assenza di prevedere una indennità di carica per i presidenti dei Liberi Consorzi comunali, l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del Pd, torna sul tema.
“Non ho mai detto che le indennità dei presidenti dei Liberi Consorzi sarebbero state “raddoppiate” -afferma Nello Dipasquale-
Ho detto una cosa precisa: la norma prevede l’equiparazione dell’indennità dei presidenti dei Liberi Consorzi a quella dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. Quindi, nel caso di Ragusa, la sindaca di Comiso passerebbe dagli attuali 4.830 ai 9.660 euro lordi (+4.830), cioè all’indennità del sindaco di Ragusa.
Ed è proprio questo il punto.
Il Governo regionale e la maggioranza, insieme a chi ha spinto per il ritorno degli organi elettivi nei Liberi Consorzi, avevano raccontato ai siciliani che questa operazione sarebbe stata a “costo zero”: nessuna nuova spesa, nessun aggravio per gli enti.
Oggi, invece, si introduce un aumento delle indennità e si scarica il costo sui bilanci dei Liberi Consorzi, enti che avrebbero bisogno di risorse per strade, scuole, servizi e manutenzioni.
Il tema non è se una singola indennità raddoppi o meno. Il tema è che avevano promesso una riforma a costo zero e oggi presentano il conto ai siciliani.
Questo è inaccettabile”.
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