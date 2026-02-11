Stipendi di sindaci, assessori, presidenti del consiglio e vice in Sicilia

Qual’è l’indennità di sindaci, assessori, presidenti del consiglio comunale e vicepresidenti in Sicilia? Partiamo dagli assessori e presidenti del consiglio.

A Enna (unico capoluogo di provincia sotto i 50mila abitanti) l’indennità è di 4.347 euro. Ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani lo stipendio sale a 5.796 euro. A Siracusa (unico capoluogo non metropolitano sopra i 100mila residenti) si arriva a 7.176 euro.

I più fortunati sono gli amministratori dei tre Comuni metropolitani – Palermo, Catania e Messina – che percepiscono mensilmente 8.976 euro.

Gli stipendi di queste categorie sono parametrati su quelli dei sindaci, che sono stati incrementati negli ultimi due anni. Nel 2025 i primi cittadini di Comuni fino a 3mila abitanti hanno ricevuto 2.208 euro al mese. Nei Comuni da 3mila a 5mila abitanti l’indennità è di 3.036 euro. Per la fascia da 5mila a 10mila si sale a 4.002 euro. Qualcosa in più – 4.140 euro – va ai sindaci delle cittadine da 10mila a 30mila residenti. Si arriva a 4.830 euro per la fascia da 30 a 50mila e a 6.210 euro nei Comuni con più di 50mila abitanti.

Si sale uno scalino importante quando si passa ai capoluoghi di provincia. A Enna, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani il sindaco guadagna 9.660 al mese. A Siracusa si arriva a 11.040 euro. Fino alle vette raggiunte dai tre primi cittadini di Palermo, Messina e Catania che percepiscono lo stesso stipendio del presidente della Regione: 13.800 euro.

