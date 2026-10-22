Stop ai blocchi in Sicilia, i tir tornano a circolare

Catania – Si conclude la fase più critica della protesta degli autotrasportatori in Sicilia. Ieri sera, al termine di un tavolo tecnico in prefettura a Catania, è stata concordata la revoca totale dei blocchi, aprendo la strada al progressivo ripristino della circolazione dei mezzi pesanti e alla normalizzazione delle attività di trasporto e distribuzione delle merci sull’intero territorio regionale.

Anche l’Aias, dunque, che ieri aveva annunciato la continuazione della protesta a oltranza, ha fatto un passo indietro dopo una giornata ad alta tensione nella quale Salvatore Bella, coordinatore del comitato trasportatori siciliani, aveva denunciato minacce e violenze messe in atto dal presidente dell’Aias Richichi e da una piccola parte dei padroncini, creando di fatto una spaccatura nella mobilitazione.

Al tavolo tecnico, presieduto dal prefetto etneo Pietro Signoriello, hanno preso parte il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il cavaliere del lavoro Giovanni Arena, delegato regionale di Federdistribuzione Sicilia, Maria Cristina Busi per Confindustria, Giuseppe Guagliardo per Confcommercio, Salvo Politino per Assoesercenti, Anna Quartarone per Cna, Giosuè Arcoria per Confagricoltura, Michelangelo Arena per Cia, Giuseppe Richichi per Aias e Luigi Nicosia per il Cts.

“Un risultato importante raggiunto grazie a un confronto costruttivo tra istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e organizzazioni degli autotrasportatori – spiegano in una nota le organizzazioni di categoria -.Tutte le parti coinvolte hanno dimostrato la volontà di superare le contrapposizioni, riconoscendo l’importanza di garantire la libera circolazione delle merci e la tutela del tessuto economico e sociale siciliano”.

“Resta fondamentale proseguire il percorso di confronto avviato, anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, che consenta alle istituzioni e alle associazioni di categoria di mantenere aperto un dialogo costante, affrontando in maniera condivisa le istanze del settore dell’autotrasporto e individuando soluzioni strutturali e durature”, conclude la nota.

MA C’E’ CHI NON MOLLA. Gli autotrasportatori fermi a Gela, lungo un tratto della strada statale 117 bis, hanno deciso di non rimuovere il presidio. La loro protesta contro il caro carburante continua. “Giungono notizie di protesta finita e di accordi raggiunti ma non è assolutamente vero – dicono gli autotrasportatori fermi da giorni – qualcuno, per l’intermodale, ha raggiunto qualche obiettivo, ma per noi che lavoriamo su strada non c’è nulla. I soldi che dovrebbero stanziare sono gli stessi che avevano già promesso. I prezzi del gasolio non scendono e noi non abbiamo ricevuto neanche un centesimo. Andiamo avanti fino a quando non ci saranno risultati concreti. Degli annunci non ce ne facciamo nulla. Questi camion fermi sono tutta la nostra vita e il nostro lavoro”. Decine di mezzi pesanti sono fermi lungo la rotatoria stradale della statale, all’ingresso di Gela.

L’INCONTRO CON SALVINI E LA CONVOCAZIONE DEL CDM. Un primo passo era stato compiuto martedì scorso dopo l’incontro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con le associazioni di categoria, un confronto che ha contribuito a creare le condizioni per il superamento della protesta. Il governo, fanno sapere da palazzo Chigi, si sta muovendo mettendo a punto un decreto: oggi le misure saranno al centro di un Consiglio dei Ministri convocato dalla premier Meloni per interventi sull’autotrasporto e risorse per l’agricoltura.

SUPERMERCATI A CORTO DI MERCI. La revoca dei blocchi consentirà adesso la graduale ripresa delle attività logistiche e distributive, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolarità delle forniture ai punti vendita, alle attività commerciali e alle imprese dell’Isola. Cinque giorni di mancata consegna degli alimentari sono infatti tangibili in tutti i supermarket della grande distribuzione in Sicilia, dove gli scaffali dell’ortofrutta, della carne, dei formaggi e salumi impacchettati, dei latticini e i frigoriferi dei surgelati sono vuoti.

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