Storie Instagram in anonimo: i migliori modi del 2026

“Esiste un modo per visualizzare le storie Instagram in anonimo?”

La risposta è si.

In questa guida i svelerò le migliori soluzioni che ti aiuteranno a mantenere il tuo anonimato su Instagram.

Precisiamo che Instagram non permette di vedere le storie in anonimo. Tuttavia, esistono diverse soluzioni sviluppate da terze parti, come siti o app per smartphone, che ti consentono di aggirare questa limitazione in maniera piuttosto semplice.

Ricorda, tuttavia, che queste soluzioni non ti saranno utili se vuoi visualizzare le storie di un profilo privato. Il motivo è semplice: rappresenterebbe una violazione della privacy e ciò non è permesso dalla legge.

Siti per vedere le storie di Instagram in anonimo

Se preferisci non scaricare nessuna app, ma soltanto vedere le storie Instagram in incognito da un sito dedicato, allora questa lista fa al caso tuo.

Inflact

La miglior soluzione che ho trovato fino ad ora è Inflact in quanto non ospita fastidiose pubblicità ed è molto intuitivo nell’utilizzo.

Con Inflact avrai accesso ad una schermata bianca dove puoi digitare l’username del profilo Instagram interessato:

Una volta digitato l’username e cliccato sul pulsante Search, ti verranno mostrate tutte le Storie vecchie e quelle nuove con il pulsante “Download” in basso:

Puoi sia visualizzare che scaricare le Storie senza aspettare o chiudere pubblicità in maniera completamente gratuita.

In più c’è una funzione che secondo me è la vera chicca: potrai decidere di “seguire” un account Instagram specifico e ogni volta che pubblica una Storie viene salvata all’interno del tuo account Inflact.

In questo modo avrai la certezza di non perderti mai nessuna storia di quella persona.

Quest’ultima funzione però è Premium pertanto richiede un piccolo contribuito di 3€ circa.

StoriesIG

Un altro sito degno di nota è StorieIG, che offre un servizio minimale ed efficace.

Infatti la maggior parte delle ricerche delle Storie vanno a buon fine e anche in maniera piuttosto veloce.

A differenza di Inflact però qui vediamo diversi banner pubblicitari sia testuali che d’immagine alcuni un po’ invasivi ma è lo scotto da pagare per avere queste funzionalità gratuite.

Bene, non ti resta che scrivere l’username del profilo Instagram che desideri e poi goderti la visione delle Storie senza che nessuno lo sappia.

Mollygram

Mollygram è un altro sito tra i più popolari nel suo genere. Anche in questo caso il minimalismo fa da padrone: è molto essenziale come sito e consente di visualizzare e scaricare le Storie in anonimo.

Non soltanto a dir la verità: consente anche di scaricare i Reels, i video, le foto profilo e gli highlights.

Ovviamente tutto sempre nell’anonimato più assoluto.

Il procedimento è semplice come tutti gli altri siti del resto:

Scrivi l’username del profilo Instagram

Accedi al profilo tramite l’apposito pulsante

Visualizza le Storie e/o scarica qualsiasi altro contenuto del profilo

Essendo un sito, non bisognerà scaricare alcuna app.

Quello che posso consigliarti è di salvarlo nei preferiti del tuo browser oppure proprio nella schermata Home del tuo smartphone in modo da averlo a portata di mano quando ne avrai bisogno.

InstaStoriesViewer

Ultimo, ma non ultimo per popolarità, è InstaStoriesViewer.

A dir la verità tra quelli che abbiamo visto è probabilmente quello più visitato insieme a InstaNavigation e Inflact.

Non cambia nulla rispetto a tutti gli altri siti, il funzionamento è esattamente lo stesso:

Scrivi l’username o il link del profilo Instagram nell’apposita barra di ricerca

Clicca sul pulsante di ricerca (a destra)

Scarica o visualizza le Storie che ti appariranno di quel determinato profilo

Qui vale lo stesso discorso delle pubblicità, che a volte risultano un po’ invadenti, ma garantiscono che il servizio venga erogato in maniera completamente gratuita.

Direi che è uno scotto da pagare, no?

Ora però vediamo le App per visualizzare le Storie su Instagram senza essere scoperti.

Pronto?

App per vedere le storie di Instagram in anonimo

Sei interessato a utilizzare delle app per vedere le storie di Instagram in anonimo? Allora ecco alcune opzioni che potrebbero fare al caso tuo.

Per semplificarti la scelta, ho deciso di suddividere le app che sono compatibili solo con il sistema operativo Android da quelle che invece sono solo per iOS (iPhone).

Tutte le app e i siti qui citati potrebbe non essere più disponibili nel tempo, pertanto la guida verrà aggiornata costantemente affinché ci siano sempre soluzioni funzionanti.

Vedere storie Instagram anonimo con Android

Iniziamo con le app per gli utenti Android.

Ci sono davvero tante app sul Play Store che permettono di visualizzare e scaricare le storie di Instagram in incognito ma alcune di queste possono essere “pericolose”.

Infatti la maggior parte di queste app richiede l’accesso con il proprio account Instagram, cosa che potrebbe nascondere un problema di sicurezza del tuo profilo.

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