Strada Ragusa-Catania, chiusure notturne per il varo di un nuovo cavalcavia

Limitazioni nelle notti tra il 18 e il 19 e tra il 19 e il 20 settembre, nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Chiaramonte Gulfi – Nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, Anas comunica che nelle notti tra venerdì 18 e sabato 19 e tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 sono programmate le operazioni di varo dell’impalcato metallico del nuovo cavalcavia CV.05, situato al km 16,200 della strada statale 514, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.

L’intervento rientra nei lavori del Lotto 1 e costituisce una fase propedeutica al completamento del nuovo cavalcavia previsto in progetto.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, la SS514 sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 11,550 e il km 18,600, nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 18:00 di venerdì 18 settembre alle ore 06:00 di sabato 19 settembre;

dalle ore 18:00 di sabato 19 settembre alle ore 06:00 di domenica 20 settembre.

Durante le chiusure, la circolazione sarà deviata, in entrambe le direzioni, lungo le strade provinciali SP5, SP30 e SP7, secondo le indicazioni della segnaletica temporanea presente sul posto.

Le attività saranno eseguite in orario serale e notturno per contenere i disagi alla circolazione.

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