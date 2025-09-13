Strage delle Kawasaki, i funerali di Mihalache a Vittoria

È il 39enne romeno che ha perso la vita domenica scorsa nell'incidente in moto sulla Palazzolo Acreide-Cassaro

Vittoria – Si terranno lunedì, alle 10, nella parrocchia ortodosso romena Santa Melania Romana a Vittoria, i funerali di Marius Ionut Mihalache. È il 39enne che ha perso la vita domenica scorsa sulla Palazzolo Acreide-Cassaro mentre viaggiava sulla propria moto di grossa cilindrata. Lascia la moglie, incinta di otto mesi, e una figlia. Dopo il rito, la salma sarà traslata al cimitero di Comiso.

Marius aveva una ditta di infissi abbastanza avviata.

