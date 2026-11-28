Sono stati catturati all’interno di un recinto del parco dove erano riusciti ad intrufolarsi.

Floridia, Siracusa – Non sono stati umani, ma cani randagi.

Gli animali uccisi al Parco faunistico Ibleo, nelle campagne tra Siracusa e Floridia, sono stati preda di un branco di randagi. Gli accertamenti condotti dal servizio veterinario dell’Asp avrebbero ricondotto l’aggressione a un branco di cani randagi, che è stato individuato nelle scorse ore.

Sono stati catturati all’interno di un recinto del parco dove erano riusciti ad intrufolarsi.

Il bilancio dell’accaduto resta pesantissimo, con diverse lepri della Patagonia e alcune capre argentate uccise, oltre ad altri esemplari rimasti feriti. Nella zona si sarebbero registrate anche altre aggressioni ai danni di animali. Tra gli episodi sui quali occorrerà fare chiarezza figura il ritrovamento della carcassa di un cinghiale con profonde ferite da azzannamento nel centro abitato di Canicattini Bagni, a pochi metri dall’istituto scolastico Giovanni Verga.

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