Strage di Ravanusa, prosciolti tutti i dirigenti di Italgas. Morirono 9 persone

Agrigento – Il giudice per le indagini preliminari Alberto Lippini ha disposto l’archiviazione a carico dei 10 dirigenti dell’Italgas, per l’esplosione di via Trilussa a Ravanusa, che l’11 dicembre del 2021 provocò nove morti, fra cui una giovane donna che avrebbe partorito dopo pochi giorni. Nell’ordinanza, depositata questa mattina, il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione, ed è stata la seconda volta, avanzata dalla Procura di Agrigento alla quale si sono associati i legali del pool difensivo, ritenendo che non sussistano elementi di responsabilità penale dei vertici della società. Il Gip ha evidenziato che la difettosa saldatura nel raccordo della tubazione del gas, da cui si originò la fuga che provocò l’esplosione, fu realizzata nel 1988, ma non è stato possibile accertare chi l’abbia materialmente eseguita.

