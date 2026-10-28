Strage sui binari dell’alta velocità in Spagna, scontro a Toledo tra due treni sulla linea Madrid – Siviglia: decine di vittime

Toledo – Una nuova tragedia funesta la rete ad alta velocità spagnola. Nella mattinata del 28 ottobre 2026, due treni passeggeri delle compagnie Renfe e Iryo si sono scontrati sulla direttrice Madrid-Siviglia. L’incidente è avvenuto al chilometro 118 della linea, nel tratto compreso tra i comuni di Mora y Orgaz e Urda, in provincia di Toledo (Castiglia-La Mancia).

L’impatto, registrato intorno alle 8:54, ha coinvolto l’AVE 2080 di Renfe — partito da Madrid alle 8:00 e diretto a Siviglia — e il convoglio Iryo 6076. Secondo le prime informazioni diffuse dal servizio d’emergenza 112 tramite Europa Press e rilanciate nei dispacci delle 10:57, almeno due carrozze sono deragliate precipitando in una scarpata adiacente ai binari.

La fase dei soccorsi è stata segnata da stime discordanti sul numero delle vittime, a testimonianza della concitazione sul terreno. Le prime indicazioni di El País parlavano di almeno dieci morti, mentre Sky News, citando fonti delle autorità locali, riferiva di non meno di 39 vittime. Con il passare dei minuti il bilancio è salito ad almeno 46 persone.

Restano divergenti le prime ipotesi sulla dinamica. Una ricostruzione iniziale, avanzata da El País, descriveva un incrocio su binari opposti, con l’AVE in direzione sud e l’Iryo in senso nord. Diversamente, l’emittente laSexta ha riferito indizi secondo cui l’AVE avrebbe tamponato da tergo il treno Iryo, causando il deragliamento e il ribaltamento delle due vetture di coda di quest’ultimo. I tecnici dell’infrastruttura e gli investigatori invitano alla massima prudenza: la posizione finale dei rotabili lungo la scarpata non consente, da sola, di stabilire se l’urto sia stato frontale, laterale o un tamponamento. Il coinvolgimento delle stesse imprese ferroviarie (Renfe e Iryo) sul corridoio ad alta velocità andaluso richiama alla memoria il disastro del 18 gennaio 2026 ad Adamuz, in provincia di Córdoba. Quell’incidente, verificatosi in serata (tra le 19:43 e le 19:45) al chilometro 318,200 della medesima direttrice, è stato ricostruito con precisione dalla Commissione d’indagine sugli incidenti ferroviari (CIAF): le ultime tre carrozze dell’Iryo 6189 (in viaggio da Málaga a Madrid) deragliarono, invadendo il binario attiguo proprio mentre sopraggiungeva in senso opposto l’Alvia 2384 di Renfe (da Madrid a Huelva). L’impatto, a una velocità stimata di circa 200 km/h, fece precipitare le prime due unità dell’Alvia lungo un rilevato alto quattro metri. Il bilancio dell’incidente di Adamuz è di 46 morti e oltre cento feriti.

La direttrice ad alta velocità Madrid-Siviglia, gestita da Adif, è la prima linea AV realizzata in Spagna, inaugurata il 21 aprile 1992 e con un’estensione complessiva di 470,5 chilometri. Gli esperti ricordano che la denominazione della linea identifica la dorsale infrastrutturale e non le singole tratte commerciali, sui cui binari viaggiano convogli diretti in varie città dell’Andalusia (come Huelva o Málaga). La concomitanza di due gravi sinistri sulla stessa linea e con i medesimi operatori solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza, ma soltanto i rilievi della CIAF sul campo a Toledo potranno stabilire se vi sia un nesso strutturale o se si sia trattato di tragiche fatalità del tutto distinte.

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