Straniero fa baccano durante un funerale, arrestato a Vittoria

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria sono intervenuti a seguito di segnalazione relativa ad un uomo che, urlando e imprecando, stava disturbando lo svolgimento di un funerale.

Con non poche difficoltà riuscivano a contenerlo e ad accompagnarlo presso gli uffici del Commissariato, da dove, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo veniva altresì denunciato in stato di libertà per turbamento di funzioni religiose e per inottemperanza all’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno.

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