Stromboli: musica vietata, i carabinieri alla festa di Mick Jagger

Stromboli – Troppo baccano.

I carabinieri di Stromboli ieri sera hanno interrotto intorno a mezzanotte la festa per la conclusione delle riprese di Three Incestuous Sisters, a cui partecipava anche il cantante dei Rolling Stones Mick Jagger. La segnalazione è partita da alcuni residenti che hanno chiamato i carabinieri denunciando la violazione dell’ordinanza sindacale che non consente la musica nei locali il mercoledì sera. Al loro arrivo i carabinieri hanno constatato che da un piccolo altoparlante usciva musica ad un volume non esagerato, ma non hanno potuto far altro che ordinare lo stop alla musica.

Mike Jagger e le altre star presenti alla festa organizzata a Stromboli l’hanno presa con signorilità e quando hanno imposto loro di far cessare la musica si sono meravigliati, ma non hanno fatto una piega e hanno rispettato la richiesta. Di tutt’altro avviso Brand Eolie e le oltre 100 aziende locali che danno lavoro a più di 1300 addetti che a questa fanno riferimento.

«Siamo davvero rammaricati per quanto è successo – dichiara il portavoce di Brand Eolie – e gli chiediamo scusa a nome dell’intera comunità eoliana. Non entriamo nel merito di quanto è successo a causa dell’ordinanza sindacale, ma noi e tutti i nostri partner invitiamo ufficialmente Mike Jagger a venire da noi, nostro ospite. Scelga il mezzo con il quale venire, l’isola che preferisce e la data per organizzare un’altra serata: noi siamo pronti. Le Isole Eolie sono ospitali da migliaia di anni e ci sono situazioni in cui servirebbe solo un po’ il buon senso».

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