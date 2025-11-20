Struttura turistica fantasma scoperta a Scicli: maxi sanzione di 4 mila euro

Scicli- L’Amministrazione Marino, grazie al forte impulso dell’assessore Cettina Portelli, ha intensificato l’attività dell’Ufficio Antievasione del Comando di Polizia Locale per contrastare l’evasione nel settore turistico.

Nei giorni scorsi, grazie a indagini accurate è stata individuata una struttura ricettiva priva di SCIA, CIN e CIR, totalmente sconosciuta al fisco. Al titolare è stata comminata una sanzione di € 4.000,00 ai sensi dell’art. 13-ter, comma 9, del D.L. 145/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 191/2023.

L’operazione, portata a termine dagli ispettori Bartolomeo Pacetto e Antonino Mammana, è stata resa possibile grazie a un approccio integrato che ha combinato diverse modalità di indagine: dal monitoraggio online alle verifiche porta a porta condotte dagli ispettori del Comando di Polizia Locale, passando per il controllo incrociato con la banca dati nazionale del Ministero del Turismo e l’analisi delle prenotazioni rispetto alla reale esistenza della struttura ricettiva.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane a tutela degli operatori che rispettano le leggi e a garanzia dei turisti che scelgono Scicli per le loro vacanze.

© Riproduzione riservata