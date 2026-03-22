Studente 20enne siciliano muore all’Università di Padova

Padova – Un giovane originario di Marsala, in Sicilia, di appena 20 anni, è tragicamente scomparso venerdì nella sede dell’Università di Padova, lasciando un profondo dolore nelle due città legate alla sua vita. L’episodio si è verificato poco dopo le 8 del mattino nel complesso Piovego Nord, in via Ugo Bassi, alla facoltà di Economia dell’Università di Padova. Il ragazzo, che studiava a Padova da tempo in Scienze motorie, era lì quando è scattato l’allarme, sotto gli occhi di colleghi e docenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Suem 118 e le forze dell’ordine. Nonostante i soccorsi immediati e i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare, come riportato dalle cronache locali padovane.

La notizia ha rapidamente raggiunto Marsala, in provincia di Trapani, diffondendo sgomento tra familiari, amici e l’intera comunità che lo conosceva come un ragazzo pieno di promesse. Le autorità stanno verificando ogni dettaglio con il massimo rispetto per la famiglia. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

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