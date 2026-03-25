Studente di terza media accoltella l’insegnante di francese: gravissima la professoressa Chiara Mocchi

Bergamo – Uno studente di 13 anni ha accoltellato un’insegnante a scuola, prima dell’inizio delle lezioni. È accaduto questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L’aggressione, contro l’insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è avvenuta in corridoio, all’ingresso della classe 3°A.

La donna è in condizioni molto gravi. L’elisoccorso del 118 l’ha trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta per essere operata d’urgenza. Carabinieri e agenti della polizia locale sono sul posto. «Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono accorsa per vedere come sta mia figlia – racconta la mamma di un’altra classe all’esterno dell’istituto -. Sappiamo che solo tre ragazzi hanno assistito al fatto. Ci hanno detto che questo ragazzo non so se in classe o in corridoio ha accoltellato l’insegnante». Dai genitori che si stanno radunando in strada, preoccupati, la professoressa Mocchi viene descritta come un’insegnante modello.

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