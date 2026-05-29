Studente siciliano di 11 anni tenta di accoltellare il prof in diretta Telegram

San Vito Lo Capo, Trapani – Uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe.

L’undicenne ha indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Dalle indagini emergono dettagli ritenuti particolarmente inquietanti dagli investigatori. L’episodio ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo.

Sul caso stanno lavorando i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo e quelli della Compagnia di Alcamo, mentre gli accertamenti sono seguiti anche dalla Procura per i Minorenni di Palermo. Gli investigatori stanno acquisendo il materiale video, verificando la circolazione delle immagini e ricostruendo con precisione i momenti che hanno preceduto l’aggressione. Tra i punti da chiarire ci sono il possibile movente, l’eventuale grado di premeditazione, la provenienza dei coltelli e il contesto relazionale in cui il gesto è maturato.

Il ragazzino non avrebbe mai mostrato una attitudine alla violenza. Secondo quanto si apprende lo studente verrebbe da una famiglia problematica. Dietro al gesto, sospettano a scuola, ci sarebbe la rabbia per un quattro preso a un’interrogazione. Una rabbia covata qualche giorno e che avrebbe portato il bambino a cercare più volte di colpire il prof procurandogli solo qualche graffio. Il docente non ha richiesto l’intervento dei sanitari. E’ confermato che il ragazzino avrebbe registrato in diretta su una chat telegram l’episodio.

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