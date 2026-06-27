Studentessa morta il giorno prima dell’ultimo esame. L’università vorrebbe darle la laurea alla memoria

Padova – Come una bomba, un boato sordo che ha richiamato in strada i residenti della zona che si stavano preparando per andare a coricarsi. Ennesimo dramma lungo le strade della provincia di Padova. A perdere la vita è stata una studentessa universitaria di 22 anni, Eleonora Bigon, 22 anni che è morta a poche centinaia di metri da casa. L’incidente stradale è avvenuto ieri notte 25 giugno attorno alle 23. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Campodarsego, la ragazza, mentre si trovava al volante di una Ford in via Roma a Borgoricco, ha perso il controllo del mezzo. La vettura, ormai fuori controllo si è ribaltata andando a finire la propria corsa nel canale irriguo che scorre lungo la carreggiata. Devastante l’impatto contro un muretto di cemento di una abitazione privata.

Per la giovane donna non c’è stato nulla da fare

L’allarme ai numeri d’emergenza è stato immediato. A Borgoricco oltre ai carabinieri sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco. Il medico di turno non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della ragazza. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Nel frattempo i carabinieri coordinati dal comandante Francesco Adelio Rosato hanno transennato l’area, inibendo il passaggio dei mezzi in transito, per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che nel cuore della notte ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma. Sconvolti i familiari della vittima. Sul posto anche il sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron. Al vaglio degli investigatori dell’Arma le cause che possono aver contribuito al drammatico incidente stradale.

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