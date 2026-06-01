Condividi "Studentessa siciliana trovata morta in Portogallo. Faceva Erasmus, aveva 22 anni" sui social

Lisbona – È morta in Portogallo Sofia Barillà, 22 anni, studentessa palermitana impegnata in un programma Erasmus di sei mesi a Caldas da Rainha.

La giovane, iscritta a un corso di studi in ambito biomedico, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento.

I familiari, seguiti dalla Farnesina, sono già in viaggio verso il Portogallo.

Le circostanze del decesso non sono ancora chiare: per stabilirne le cause sarà eseguita un’autopsia, anche se al momento si ipotizzano ragioni naturali.

Il dolore per la scomparsa di Sofia ha scosso amici e conoscenti.

In un messaggio diffuso sui social si legge: “Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva. Ogni istante è un dono che può svanire senza alcun preavviso. Sofia era una ragazza di vent’anni, la conoscevo bene, anzi lo è ancora nei nostri cuori”.

Un’altra dedica, carica di affetto, recita: “Che il vento ti faccia volare alto e il mare ti accolga. Le mie più sentite condoglianze a tutti gli amici che gli volevano bene e a tutta la sua famiglia”.

Il cordoglio è corale: “Siamo sconvolti e addolorati da questa terribile notizia. Una ragazza meravigliosa, di una bellezza disarmante, un animo profondo e sensibile, un sole. Da mamma piango la sua vita spezzata e penso con profondo cordoglio ai genitori e al fratello. La vita sa essere davvero crudele!”

Al momento le cause del decesso restano sconosciute. Le autorità non hanno diffuso comunicati ufficiali né ricostruzioni delle ultime ore della ragazza. Si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali e i rapporti della polizia locale.

Caldas da Rainha è un centro universitario con una marcata vocazione internazionale, che ospita tra gli altri poli la School of Arts and Design (ESAD.CR).

A Palermo il lutto si diffonde rapidamente tra messaggi e testimonianze di cordoglio, mentre la macchina istituzionale si è già attivata.

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