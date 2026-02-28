Su di Noi a Sanremo con Dargen Damico e Pupo diventa un bellissimo manifesto contro la guerra

Sanremo – Dalla poesia di Boris Vian al testo di “Gam Gam”: Dargen d’Amico trasforma la serata duetti di Sanremo 2026 in un manifesto contro la guerra con un arrangiamento che colpisce nel segno e trasforma la canzone di Pupo Su di noi da ballad romantica sanremese a un inno di pace, che in questi tempi di incertezza risuona potente.

La versione inedita di Su di noi si intitola Il giorno dell’armistizio e si apre con il testo de Le Déserteur (“Il Disertore”), celebre canzone pacifista di Boris Vian (1920-1959) scritta nel 1954. In conferenza stampa Dargen D’Amico ha spiegato che l’idea di portare sul palco dell’Ariston il testo de Il disertore, l’ha avuta prima di chiedere a Pupo di duettare insieme sulle note del suo grande successo del 1980. E dire che proprio la scelta, condivisa da Carlo Conti, di duettare con l’artista, da sempre sostenitore della Russia, gli aveva attirato delle critiche. Alla fine però Dargen ha dimostrato che è possibile costruire un brano polifonico, capace di andare oltre le differenze di opinione e accogliere più voci, in nome della convivenza pacifica e della musica. È nato così Il giorno dell’armistizio, versione inedita di Su di noi, che si apre con il testo de Il Disertore nell’adattamento italiano di Giorgio Calabrese.

La storia de Il disertore

Scritta nel contesto della disfatta francese a Dien Bien Phu, in Vietnam, la canzone Le Déserteur si presenta come una lettera aperta a un “egregio Presidente”, dove l’artista dichiara di non poter uccidere né diventare un assassino. E per questo di essere pronto a disertare pur di non impugnare un’arma. Interpretata per la prima volta da Marcel Mouloudji nel 1954, la canzone ha attraversato generazioni e confini, con versioni di artisti come Serge Reggiani e Joan Baez, che la utilizzò per moltissime marce pacifiste al tempo della guerra in Vietnam.

Simbolo universale di protesta contro la guerra, la versione proposta da Dargen D’Amico si alterna al ritornello di Su di noi cantata da Pupo e include anche la melodia ebraica di Gam Gam, affidata alle voci del Piccolo coro di Dergano. Si tratta di un brano nato dal genio di Elie Botbol, psichiatra e musicista che nel 1979 diede vita a Parigi alla corale giovanile “Les Chévatim” (nome che richiama le dodici tribù d’Israele). Il brano, basato sul Salmo 23 dell’Antico Testamento delle Sacre Scritture – “Il Signore è il mio pastore” – è diventato un ideale inno in ricordo della tragedia della Shoah, reso celebre dall’inserimento nella colonna sonora del film Jona che visse nella balena (1993) di Roberto Faenza, curata da Ennio Morricone.

La voce di Papa Francesco

Il richiamo finale alla pace è affidato a due citazioni iconiche: la voce di Charlie Chaplin nel film Il grande dittatore (1940) – “Più che macchinari ci serve umanità” – e l’inconfondibile appello di papa Francesco, scomparso lo scorso anno: “Non rassegniamoci alla guerra”. Una scelta che conferisce un richiamo spirituale e universale al brano, creando un ponte tra culture, religioni e generazioni.

Il testo de Il disertore nella cover di “Su di noi” cantato da Dargen D’Amico, Pupo e del sassofonista Fabrizio Bosso a Sanremo 2026

In piena facoltà

Egregio presidente

Le scrivo la presente

Che spero leggerà

La cartolina qui

Mi dice terra terra

Di andare a far la guerra

Quest’altro lunedì

Ma io non sono qui

Egregio presidente

Per ammazzar la gente

Più o meno come me

Io non ce l’ho con lei

Sia detto per inciso

Ma sento che ho deciso

E che diserterò

Ho avuto solo guai

Da quando sono nato

I figli che ho allevato

Han pianto insieme a me

Mia mamma e mio papà

Ormai son sotto terra

E a loro della guerra

Non gliene fregherà

Quand’ero in prigionia

Qualcuno mi ha rubato

Mia moglie e il mio passato

La mia migliore età

Domani mi alzerò

E chiuderò la porta

Sulla stagione morta

E mi incamminerò

Vivrò di carità

Sulle strade di Spagna

Di Francia e di Bretagna

E a tutti griderò

Di non partire più

E di non obbedire

Per andare a morire

Per non importa chi

Per cui se servirà

Del sangue ad ogni costo

Andate a dare il vostro

Se vi divertirà

E dica pure ai suoi

Se vengono a cercarmi

Che possono spararmi

Io armi non ne ho

Il testo di “Su di noi” di Pupo del 1980

Ci avresti scommesso tu

Su di noi

Mi vendi un sorriso tu

Se lo vuoi

Cantare, sognare, sperare così

Su di noi

Gli amici dicevano, “No, vedrai

È tutto sbagliato”

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L’amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volareLontano dal mondo, portati dal vento

Non chiedermi dove si va

Noi due respirando lo stesso momento

Poi fare l’amore qua e là

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L’amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Se tu vuoi volareTi porto lontano, nei campi di grano

Che nascono dentro di me

Nei sogni proibiti di due innamorati

Nel posto più bello che c’è

Lontano dal mondo, portati dal vento

Respira la tua libertà

Giocare un momento, poi corrersi incontro

Per fare l’amore qua e là

Su di noi

Nemmeno una nuvola

Su di noi

L’amore è una favola

Su di noi

Se tu vuoi volare

Mi stavi vicino e non mi accorgevo

Di quanto importante eri tu

Adesso ci siamo

Fai presto, ti amo

Non perdere un attimo in più

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Su di noi

Ancora una volta, dai

Su di noi

Di te non mi stanco mai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Noi, solo noi

Su di noi, solo noi

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai

