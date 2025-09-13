Su le temperature: in Sicilia una settimana di fuoco

Da domenica arriva l’anticiclone e per la Sicilia la settimana prossima è prevista una seconda estate, con temperature massime oltre i 30 gradi. Tra lunedì e mercoledì, dicono gli esperti di 3BMeteo, saremo interessati “da un cuneo anticiclonico di matrice azzorriana che porterà sole prevalente al Centro Sud e qualche locale disturbo al Nord”. Le temperature tenderanno a guadagnare qualche punto tornando al di sopra della media. “Tra giovedì e il weekend la saccatura atlantica tenderà a organizzarsi più a ovest, questo spostamento stimolerà il fronte sub tropicale a risalire verso l’Europa sud occidentale e il Mediterraneo. Un’ondata di caldo tardiva e notevole potrà interessare la Penisola Iberica ma le temperature tenderebbero a portarsi sopra media anche su gran parte della Penisola e in un contesto soleggiato”.

