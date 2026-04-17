Succederà questa notte, il nuovo film di Nanni Moretti. VIDEO

Roma – È atteso al cinema “Succederà questa notte”, il nuovo film di Nanni Moretti, liberamente tratto da “Legàmi”, raccolta di racconti di Eshkol Nevo. Al centro del progetto ci sono gli attori Jasmine Trinca, che torna a collaborare con Moretti in un ruolo da protagonista, e Louis Garrel, alla prima esperienza con il regista.

Nel cast figurano inoltre nomi come Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Antonio De Matteo e Andrea Lattanzi. Dopo il successo del suo precedente lungometraggio “Il sol dell’avvenire” presentato a Cannes, Moretti è torna dietro la macchina da presa con un progetto che indaga con delicatezza e profondità la complessità dei legami affettivi e il peso delle aspettative nella vita contemporanea.

«Un film sull’inevitabilità dell’amore», prova a sintetizzare il regista che si ritrova a distanza di quasi 25 anni da La stanza del figlio, con cui ha vinto la Palma d’oro, un’altra volta nei panni del padre di Jasmine Trinca.

Cuore della storia, corale, è il rapporto tra Jasmine Trinca e Louis Garrel, Greta e Matteo. Lei madre di una ragazza «un po’ problematica, Anna» l’esordiente Elisabetta Traversa, lui di un adolescente avuto da una donna svedese (Melina Akerman Kvie) che non lo ha cresciuto e va a conoscerlo quando lui ha 14 anni. «Sono importanti tutti i legami familiari, in particolare i rapporti madre e figlio e madre e figlia», sottolinea Moretti. Con grande libertà, insieme alle co-sceneggiatrici Federica Pontremoli e Valia Santella, ha pescato, mescolando i protagonisti, da alcuni dei racconti della raccolta di Eshkol Nevo Legàmi (pubblicato da noi da Feltrinelli): Hungry Heart, Meno drammi possibile, Forty-love, Come l’acqua e Campane.

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