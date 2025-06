Sueli morta nell’incendio di Milano, fermato il compagno: la porta era chiusa dall’esterno

Milano -Mentre Sueli decide di gettarsi dalla finestra del quarto piano pur di scampare alla trappola di fuoco in cui s’è trasformata in un attimo casa sua, imprigionata com’è da quella porta chiusa a chiave dall’esterno dal compagno, lui, Michael, si sta prendendo una birra al bancone del Caffé degli Artisti, a neanche cinquecento metri. E si ferma a sorseggiarla poco distante. Neanche il caos di sirene delle ambulanze e dei mezzi dei vigili del fuoco che si scatena nell’arco di pochi minuti lo smuove dal suo drink. Tanto che mezz’ora dopo i poliziotti lo trovano ancora in giro, sempre nelle vicinanze di quel palazzo in cui il calore estremo ha fatto scoppiare i vetri delle finestre e le fiamme che si sono alzate per metri hanno distrutto tutto quanto. Un rogo che i pompieri s’affannano a lungo a spegnere. E che alla fine, esausti, descrivono come qualcosa di talmente devastante da stupire anche i più esperti.

Il corpo di Sueli Leal Barbosa — 48enne brasiliana, operatrice socio sanitaria all’Istituto dei tumori, un figlio di 10 anni, avuto da una precedente relazione, che per fortuna l’altra notte dormiva dal padre — i primi soccorritori lo trovano a terra, in mezzo al cortile del palazzo al civico 64 di viale Abruzzi, alle spalle di corso Buenos Aires, a Milano. È l’una. Sono passati neanche quattro minuti dall’allarme. Lei ha svariati traumi, dopo un volo di quasi quindici metri. Il trasporto d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli è inutile. La donna morirà poco dopo. «Siamo stati svegliati dalle urla lancinanti di quella povera donna, è stato sconvolgente», racconteranno i vicini: «L’abbiamo sentita gridare “aiuto, aiuto”».

Alcune circostanze «anomale» indirizzano i sospetti verso quell’uomo — Michael P., imbianchino brasiliano 45enne — che da tre anni vive con lei una relazione che amiche e vicini descrivono turbolenta. Discussioni e litigi. Confusione e piatti spaccati. Un intervento delle forze dell’ordine, chiamate da lei, a marzo 2024. «Era violento e ossessivo con lei». Anche l’altra sera, prima delle fiamme, i vicini li avevano sentiti discutere animatamente. «Non la meritava. Io glielo dicevo di continuo quando ci sentivamo: lascia quest’uomo», ricorda al telefono dal Brasile, Geralda, la mamma 83enne di Sueli. Ai poliziotti che lo rintracciano lì vicino, Michael dice di essere uscito dall’appartamento diverso tempo prima del rogo. E di aver chiuso la porta. Anzi, no — si corregge — «l’ho lasciata aperta». Le telecamere smentiscono però la sua ricostruzione. Le immagini lo avrebbero «catturato» mentre esce in strada. L’incendio scoppierà di lì a breve. I vigili del fuoco troveranno poi l’ingresso di casa chiuso a chiave. E nessuna traccia di altri mazzi all’interno. Quello di lei è stato cercato a lungo, anche nei cestini dei marciapiedi vicini. Un sacchetto della spazzatura è stato sequestrato.

