Sulla moto sfonda vetrata di una pizzeria e centra in pieno una ragazza che stava pagando

Agrigento – Incidente nella tarda serata di ieri al Villaggio Mosè, frazione di Agrigento. Una moto guidata da un 21enne di Canicattì è piombata contro l’esterno di una pizzeria dove i clienti stavano cenando. Una ragazza agrigentina di 20 anni che aveva appena pagato il conto ed era in procinto di uscire dal locale è stata presa in pieno ed è rimasta gravemente ferita. Ferito anche il conducente della moto. Sul posto è intervenuta la polizia e l’ambulanza del 118 che ha portato entrambi i giovani al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

