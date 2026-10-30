Sulla Sicilia il vortice di Halloween

Imminente ormai la prima irruzione di aria fredda in discesa dal nord Europa, che arriverà nel weekend di Halloween e Ognissanti e porterà anche nel Sud Italia venti forti, temperature in netto calo e temporali. Un vortice di bassa pressione spunterà sullo Ionio domenica. Per domani sono previste piogge sulla Sicilia orientale, che aumenteranno il giorno dopo, con temperature in ulteriore calo e mari molto mossi.

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