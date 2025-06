Sull’Etna si è rischiato molto: “perché sono stati portati i turisti in quota?”

Polemiche dopo le immagini sul crollo del cratere. Il sindaco di Belpasso: "Non si pensi solo ai soldi". Le guide: "Mossi in sicurezza"

Belpasso – “Ieri sull’Etna abbiamo corso un grave pericolo e mi dispiace che se ne parli poco”. A lanciare l’allarme dopo le immagini in cui si vedono escursionisti vicini al fronte della nube eruttiva, emessa per la presenza di un flusso di materiale piroclastico dopo il crollo di una parte del fianco nord-orientale del cratere di Sud-Est, è il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che sottolinea come “la recente eruzione, che ieri ha fatto scattare il sistema di preavviso Etnas con un’allerta di ‘altissima probabilità di accadimento’, ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza di turisti e residenti”.

“Il sistema di preavviso Etnas – osserva Caputo – funziona benissimo, ma a cosa serve se poi non si prendono provvedimenti? A svegliarti di notte o di primo mattino? Perché è stato consentito portare turisti in quota? Ieri è stata solo fortuna, ma non si può contare sempre sul caso”. Secondo il sindaco di Belpasso “serve una forte presa di coscienza sui rischi e bisogna interdire il perimetro individuato dalla Protezione civile, quando necessario senza pensare solo al denaro”. “Le autorità competenti – conclude Caputo – devono adottare misure più incisive per garantire la sicurezza della popolazione e dei visitatori, anteponendo la tutela della vita a qualsiasi altra considerazione. Porterò io stesso la situazione all’attenzione del nuovo prefetto di Catania”.

Ieri anche Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna, era intervenuto con una nota. “A Etna Sud abbiamo rispettato i divieti e cancellato le escursioni ad alta quota – afferma Russo Morosoli -. Rispettosi e coscienziosi abbiamo fatto valere il nostro bagaglio di professionalità costruito in 72 anni di storia. A Etna Nord, invece, si è scatenato il panico con turisti in fuga, abbandonati da guide improvvisate. Non è accettabile che un’eruzione di pericolosità limitata, secondo gli esperti dell’Ingv, possa trasformarsi in un boomerang, causando un danno così ingente all’immagine del settore turistico siciliano. Non nascondiamoci dietro un dito: foto e video che spopolano nel web danno un colpo durissimo alla nostra reputazione. Quella di tutti. Le istituzioni devono necessariamente intervenire per porre un freno all’anarchia crescente nel versante Nord del nostro vulcano. Le regole valgono per tutti e bisogna fare in modo che non vengano disattese”.

Di contro, su Facebook le guide vulcanologiche Etna Nord si difendono: “I nostri gruppi si trovavano a distanza di sicurezza, in punti ideali per osservare l’evento in tranquillità, sempre sotto la guida di personale esperto – spiegano -. Alcune immagini possono impressionare, ma spesso la prospettiva inganna e la reazione emotiva è naturale. Il nostro compito è proteggere e guidare con professionalità”.

