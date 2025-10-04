Sull’Etna spunta la prima neve

Il contrasto tra la neve e la lava nera ha regalato uno spettacolo suggestivo

Catania – Sull’Etna fa capolino la prima neve. Un manto lieve, quasi timido, ha accarezzato le pendici del vulcano. Il cielo azzurro ha lasciato che i primi fiocchi cadessero indisturbati, posandosi su rocce nere e pini antichi, creando il primo contrasto d’autunno.

Non è solo un fenomeno meteorologico: è un incontro poetico, quello tra la neve e la lava. Sul vulcano attivo più alto d’Europa, ogni anno, il gelo e il fuoco si cercano, si sfiorano, si sfidano. L’Etna, «a muntagna» vestita di bianco, oggi è più regina che mai. E la Sicilia, terra di luce e contrasti, ci ricorda che anche il freddo – anche se con largo anticipo – può essere poesia.

Il contrasto tra la neve e la lava nera ha regalato uno spettacolo suggestivo, attirando fotografi, appassionati di montagna e turisti incuriositi.

