Suor Nadir annega dopo aver soccorso una consorella

Catania – Nel mare di Vaccarizzo, di preciso al Villaggio Delfino, è annegata ieri la suora carmelitana suor Nadir Santos da Silva. Secondo la ricostruzione, le sorelle stavano trascorrendo una giornata di passeggiata comunitaria. Vivono molto vicino alla spiaggia ed erano andate a passare una giornata di riposo sul bagnasciuga. Entrando in acqua, le onde erano molto forti. Sono entrate nella parte bassa del mare, ma le onde le hanno trascinate un po’ più al largo e hanno iniziato ad annegare senza riuscire a uscire dall’acqua.

Un’altra sorella, suor Gessica, è entrata in mare per aiutare le altre. Lo stesso avrebbe fatto suor Nadir. Le due sono riuscite ad aiutare le altre. Ma mentre suor Gessica è poi riuscita a uscire, suor Nadir ha perso i sensi e non è più riemersa. Le esequie saranno celebrate giovedì, alle 16, nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. La messa sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania.

Sulla pagina Facebook della parrocchia San Giovanni Battista di San Giovanni La Punta è stato scritto: «Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime. Il suo impegno, la sua testimonianza e il suo amore rimarranno vivi nei nostri cuori».

Potrebbe interessarti anche... Muore annegata suor Nadir Santos da Silva

© Riproduzione riservata