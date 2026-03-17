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17/03/2026 13:30

Suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, suor Ivana Calvo da Donnalucata è la nuova priora generale

È stata eletta a conclusione del XVII capitolo generale tenutosi a Santa Marinella

di Redazione

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Scicli – Suor Ivana Calvo, originaria di Donnalucata, è la nuova Priora generale della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. È stata eletta nello scorso fine settimana dal XVII Capitolo Generale tenutosi a Santa Marinella (Roma). La Congregazione, fondata dall’ispicese Beata Maria Crocifissa Curcio e da padre Lorenzo van den Eerenbeemt, è oggi presente in diversi Paesi del mondo e opera in campo educativo e sociale.

Il Capitolo ha anche eletto il nuovo Consiglio generale, di cui fanno parte: suor Maria José De Oliveira (Vicaria generale), suor Flora Fransis Mashughuli, suor Corazòn Lao e suor Maria Grazia D’Angelo.

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