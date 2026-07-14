Palermo – Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: domani saranno sette, per passare a 15 nella giornata di giovedì. Tra queste anche una città siciliana.

Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del ministero della Salute anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il bollino rosso (livello 3) indica un’emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni.

Domani le città col bollino arancione saranno 12: Ancona, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Milano, Palermo, Pescara, Rieti, Verona, Viterbo. Giovedì scenderanno a cinque: Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Il bollino arancione (livello 2) indica rischio per i fragili.

La Protezione civile regionale siciliana comunica che domani è allerta per rischio incendi nelle province di Palermo, Messina e Ragusa (livello di allerta rosso). La temperatura massima percepita domani a Palermo, Catania e Messina sarà di 36 gradi.

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