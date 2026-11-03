Superbonus, imprese edili sul piede di guerra: l’articolo 37 congela 18 miliardi di compensazioni. Allarme anche a Ragusa

Ragusa – Associazioni di categoria sul piede di guerra contro l’articolo 37 della manovra finanziaria 2027, che prevede di spalmare su dieci anni i crediti fiscali del Superbonus utilizzabili in compensazione nel prossimo anno. Una misura che, a livello nazionale, rinvierebbe l’utilizzo di oltre 18 miliardi di euro, con possibili pesanti ripercussioni sulla liquidità delle imprese.

L’allarme interessa anche la provincia di Ragusa, dove il settore delle costruzioni è costituito in larga parte da piccole e medie aziende. Per un’impresa con 100 mila euro di crediti da compensare nel 2027, la disponibilità si ridurrebbe a 10 mila euro, mentre i restanti 90 mila sarebbero distribuiti nei nove anni successivi.

A contestare la misura è anche l’ANCE, con il presidente dell’associazione di Brindisi, Angelo Contessa, che ha chiesto al Governo di correggere la norma durante l’esame parlamentare, denunciando il rischio di una crisi di liquidità per l’intera filiera.

Nel ragusano il problema dei crediti edilizi ha già avuto conseguenze importanti. Nel 2022 la CNA aveva denunciato difficoltà per oltre 700 imprese del territorio a causa del blocco delle cessioni.

Il timore è che il nuovo provvedimento possa compromettere pagamenti ai fornitori, investimenti e occupazione. Da qui l’appello al Governo affinché vengano salvaguardati i tempi di utilizzo dei crediti già maturati, evitando di scaricare sulle imprese il costo finanziario della dilazione.

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