Supermercati, nuovo prodotto richiamato dal mercato la vigilia di Natale per rischio contaminazione

Roma – Nuovo prodotto ritirato dal mercato la vigilia di Natale, il richiamo è stato diffuso dal Ministero della Salute in collaborazione con alcune catene di supermercati. La segnalazione riguarda un prosciutto cotto, che si aggiunge ad altri due prodotti alimentari: un lotto di colatura di alici, richiamato per un contenuto eccessivo di istamina, e un’arista al forno a marchio Fior Fiore Coop per un potenziale rischio microbiologico.

Il prodotto richiamato

LENTI & LODE – PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITA’ Motivo della segnalazione: Richiamo per rischio microbiologico

Richiamo dell’arista al forno Fior Fiore Coop Il Ministero della Salute e Coop hanno comunicato il richiamo precauzionale, disposto dall’operatore, di un lotto di arista al forno Fior Fiore Coop. L’avviso segnala la possibile presenza di una contaminazione microbiologica, senza ulteriori specificazioni.

Il prodotto è commercializzato in vaschette da 120 grammi e appartiene al lotto numero 2541329, con termine minimo di conservazione fissato al 3 gennaio 2026. L’arista al forno è stata prodotta dall’azienda Rugger Srl per Coop Italia Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione è situato in via Tetti Giro 7 a Santena, nella città metropolitana di Torino, con marchio di identificazione IT 1048L CE.

Richiamo della colatura di alici Aragon

Un secondo richiamo riguarda un lotto di colatura di alici a marchio Aragon, segnalato dal Ministero della Salute insieme ai supermercati Coop e Iperal. In questo caso, le analisi ufficiali hanno evidenziato un livello di istamina superiore ai limiti consentiti.

Il prodotto interessato è venduto in bottigliette da 100 millilitri, con numero di lotto C259/25 e TMC 30 dicembre 2027.

La colatura di alici è stata prodotta da Di Dio Srl per Stella Srl, nello stabilimento situato in Contrada Bordea Baiata, all’interno della Zona Ittica di Sciacca, nel libero consorzio comunale di Agrigento, identificato dal marchio IT X500 D UE.

I rischi

A titolo precauzionale, si invita a non consumare i prodotti corrispondenti ai lotti e alle date di conservazione indicati. Chi fosse in possesso dei prodotti richiamati può restituirli presso il punto vendita in cui sono stati acquistati.

