Superstite di un naufragio in una barca di migranti, la testimonianza all’Istituto Dantoni

Scicli – Nell’ambito del progetto “ioleggoperchè” l’Istituto Dantoni ha organizzato, in orario pomeridiano, la presentazione del libro “A ‘menzu lu mari”, ispirato da un evento tragico. Infatti il 26 Febbraio 2023, al largo delle coste di Crotone, una barca che trasportava migranti, in gran parte provenienti dall’Iran, dall’Afghanistan e dalla Siria, è affondata.

Il libro si propone di raccontare, mediante le parole di Alidou (uno dei pochissimi superstiti) e le note emozionanti dei Curamunì (duo musicale) la migrazione e il viaggio attraverso il Mediterraneo. Tante sono state le domande finali rivolte dagli alunni al ragazzo-testimone, proprio per sapere di più e colmare le curiosità.

