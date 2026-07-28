Superstrada Ragusa-Catania, prove di carico completate su un cavalcavia

Ragusa – Sono state eseguite con esito positivo le prove di carico del cavalcavia CV03, ubicato al km 2,065 del Lotto 2, nell’ambito dei lavori di ammodernamento a quattro corsie della strada statale 514 “Di Chiaramonte” e della strada statale 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la stratta statale 115 allo svincolo con la strada statale 114.

Si tratta della prima prova di carico effettuata su un’opera d’arte maggiore dell’intero itinerario Ragusa-Catania, un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione dell’infrastruttura.

L’opera è costituita da una campata in semplice appoggio di 45 metri con struttura mista acciaio-calcestruzzo, progettata per garantire elevate prestazioni strutturali.

Le prove, svolte anche in orario notturno, sono state eseguite interamente in house dai tecnici della Struttura Territoriale Sicilia, che hanno pianificato, strumentato e condotto tutte le attività di monitoraggio e acquisizione dati.

Le verifiche hanno consentito di valutare il comportamento del ponte sotto le azioni di progetto, confermandone la risposta strutturale in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale sulle Norme Tecniche per le Costruzioni.

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